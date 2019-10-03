Из Киева в Херсон запустят еще один скоростной поезд «Интерсити»

В сообщении Киев - Херсон сейчас курсируют скоростной поезд «Интерсити» №766 и ночной пассажирский поезд №102.

Акционерная компания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом планирует назначить скоростной поезд «Интерсити» Киев – Херсон до конца года.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", об этом заявил председатель правления компании Евгений Кравцов во время рабочей поездки в Херсон.

«Сегодня мы наблюдаем увеличение пассажиропотока в Херсон, поэтому прорабатываем вопрос назначения еще одного скоростного поезда в этом направлении. Так, до конца года здесь будут курсировать два скоростных дневных поезда «Интерсити» и ночной поезд», - цитирует пресс-служба Кравцова.

При этом отмечается, что в сочетании Киев - Херсон сейчас курсируют скоростной поезд «Интерсити» №766 и ночной пассажирский поезд №102.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.