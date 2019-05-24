Украинцам разрешили возить велосипеды в поездах "Интерсити", но только в разобранном виде

При этом Кравцов отметил, что компания является заложниками ситуации, когда скоростные поезда спроектированы без технической возможности для перевозки велосипедов.

Акционерная компания «Укрзализныця» разрешила провозить велосипеды в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" в разобранном виде

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Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«Теперь перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в Интерсити и Интерсити +. Наша внутренняя бюрократия требует такие решения подтверждать документально - телеграмма соответствующим подразделениям отправлена», - написал он.

При этом Кравцов отметил, что компания является заложниками ситуации, когда скоростные поезда спроектированы без технической возможности для перевозки велосипедов.

«И это проблема. Но выходим из ситуации так: велосипеды разбираем и правильно пакуем. Отдельную плату за перевозку не берем. Такая же процедура и в ночных поездах. Правила уже есть на странице «Укрзализныци», - отметил он.

При этом на странице «Укрзализныци» сообщается, что велосипеды также можно перевозить в вагонах региональных поездов на специально оборудованных для этого местах при условии оплаты как за 20 кг багажа.

«В электричках велосипеды можно перевозить в собранном виде (на ходу) при условии размещения в тамбуре (не более 1 велосипеда на тамбур) или в местах, предназначенных для размещения велосипедов. В пригородном сообщении стоимость перевозки одного велосипеда соответствует стоимости полного билета», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.