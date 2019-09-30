Полюбоваться шедеврами искусства не выходя из дома: Версаль впервые можно будет посетить виртуально

Все желающие смогут виртуально познакомиться с архитектурой дворца, рассмотреть его картины, скульптуры и предметы искусства.

Google Arts & Culture совместно с Версальским дворцом запускают проект Versailles: The Palace is Yours, который включает 3D сканы архитектуры дворца в высоком разрешении, шедевры искусства и артефакты.

Как сообщает itc.ua, познакомиться с ними можно будет через сайт и приложение Google Arts & Culture (можно бесплатно скачать в Google Play и App Store), а также через программу VersaillesVR для Oculus и HTC Vive.

Читайте такжеДень туризма: названы популярные туристические направления в Украине и мире

Версальский дворец содержит значительное количество шедевров искусства и артефактов, которые никогда не покидают его пределы из-за своей хрупкости. Более того, требования к обеспечению безопасности не позволяют посетителям близко подойти к ним и рассмотреть все детали.

Совместный проект с Google Arts & Culture позволяет всем желающим познакомиться с архитектурой дворца, рассмотреть более 100 картин, скульптур и предметов искусства. А также целые помещения, например Зеркальную залу и Спальню короля.

Проект Versailles: The Palace is Yours также включает виртуальные туры как внутри дворца, так и за его пределами. Для этого команда Google Arts & Culture отсняла 130 000 фотографий, покрыв 7 000 м2 внутри (36 000 м2 если считать стены и потолки), а также 500 000 м2 вокруг дворца, включая знаменитые сады и парк Версаля.

В целом же в рамках Versailles: The Palace is Yours пользователям доступны 18 выставок, собранных кураторами Версаля, 18 объектов в 3D, 6 курируемых туров в сервисе 3D Poly, 6 картин в ультравысоком разрешении, 4 туры по картинам дворца и 4 туры в Street View его территорией.