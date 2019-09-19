Авиабилеты по 6 евро: Ryanair снизил цены на рейс из Одессы

По такой стоимости можно будет летать в конце октября в польский город Катовице.

Ирландский лоукостер Ryanair снизил цену авиабилетов на первые рейсы из Одессы в Катовице (Польша) до 6 евро в одну сторону. Перелеты по такой стоимости будут выполнены в конце октября этого года.

Об этом сообщает avianews.com.

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В обратном направлении из Катовице в Одессу билеты продаются от 10 евро в одну сторону. Таким образом, поездка в обе стороны по акционным тарифам обойдется в 16 евро.

Он включает только перевозку пассажира из точки в точку, обязательные аэропортовые и другие платежи без каких-либо дополнительных услуг. Бесплатно с собой можно взять только ручную кладь. Ее габариты не должны превышать 40х25х20 см, в противном случае сумку попросят сдать в багаж. За это предусмотрен сбор 25 евро.

Ryanair начал полеты в Одессу из Кракова 19 июня. С 28 октября лоукостер начнет летать в Одессу из Берлина, с 29 октября - из Будапешта, Катовице, Гданьска и Вроцлава, с 30 октября - из Познани.

Как сообщал УНИАН, ирландский лоукостер Ryanair в апреле 2020 года запустит новый рейс из Львова в столицу Венгрии Будапешт.