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Ryanair запустит рейс из Львова в Будапешт на три месяца раньше Wizz Air

20:36, 11 сентября 2019
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает avianews.com.

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Отмечается, что рейсы начнутся с 1 апреля 2020 года. Они будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Цена билетов стартует от 10 евро в одну сторону с учетом перевозки малой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.

Как сообщал УНИАН, ранее венгерская авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск рейсов из Львова в Будапешт (Венгрия). Однако Wizz Air намерена начать полеты только с июня 2020 года, но в те же дни - по средам и воскресеньям.

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Теги: #Ryanair#Будапешт