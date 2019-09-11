Ryanair запустит рейс из Львова в Будапешт на три месяца раньше Wizz Air
20:36, 11 сентября 2019Новости туризма
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Рейсы Ryanair стартуют с 1 апреля 2020 года, тогда как Wizz Air - с 1 июня следующего года.
Иллюстрация REUTERS
Ирландский лоукостер Ryanair в апреле 2020 года запустит новый рейс из Львова в столицу Венгрии Будапешт.
Об этом сообщает avianews.com.
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Отмечается, что рейсы начнутся с 1 апреля 2020 года. Они будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.
Цена билетов стартует от 10 евро в одну сторону с учетом перевозки малой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.
Как сообщал УНИАН, ранее венгерская авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск рейсов из Львова в Будапешт (Венгрия). Однако Wizz Air намерена начать полеты только с июня 2020 года, но в те же дни - по средам и воскресеньям.
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