Bloomberg: Туризм пожирает мир и за это придется заплатить

Рано или поздно все чрезмерно популярные среди путешественников страны и города будут вынуждены ввести специальные налоги.

В 1953 году альпинисты Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари совершили первый подтвержденный подъем на гору Эверест, которая остается высочайшей вершиной мира. А сегодня гора стала настолько популярна, что на фото видно целую очередь людей, которые ждут, чтобы подняться на ту самую вершину. На разбитом участке, который когда-то заняли Норгей и Хиллари, альпинисты теперь умирают из-за слишком большой толпы.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что менее драматические версии этой сцены разыгрываются по всему миру. Количество международных туристов в течение последних лет росло более или менее экспоненциально. В 2018 году в мире было 1,4 миллиарда путешественников. На Европу выпала самая большая доля. Но и Дальневосточный регион тоже быстро набирает популярность.

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Это рост продиктован совпадением нескольких факторов. Наиболее очевидный из них – это рост доходов населения по всему миру. Китай в этом плане в последние годы особенно ярко себя показал. Люди живут дольше и рожают меньше детей. Это дает им время и свободу путешествовать. Регионы, в которые некогда был вход запрещен, теперь открыты, поскольку мир в целом стал более мирным и отрытым после конца Холодной войны.

Технологии тоже сыграли ключевую роль. Авиационные путешествия стали более дешевыми и повсеместными. Билеты, отели, туры и локальные перевозки теперь можно бронировать онлайн. Интернет также дал людям информацию о разнообразных туристических направлениях по всему миру: от японских теплых источников до виноградников Калифорнии и ледников Исландии. Также Google Maps теперь упрощает передвижение по незнакомой стране. Приложения по переводу помогают понять другие языки и объясниться с людьми. Тем временем, Uber предлагает простой способ передвижения во многих международных городах, а Airbnb помогает найти жилье.

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Туризм – большой бизнес для стран, которым удается привлечь орды посетителей. Прямые поступления от туризма составили 1,6 триллиона долларов в 2017 году, что составляет 2% от глобальной экономики. The World Travel and Tourism council оценивает, что объемы экономической активности, связанной с сектором, значительно больше и достигает 8,8 триллиона долларов по состоянию на 2018 год. На него приходится 10% всех рабочих мест на планете.

Но у туризма есть и обратная сторона. Как демонстрирует пример с Эверестом, путешествия в наиболее популярные места – это тема для проблемы, которую экономисты называют «накоплением внешних факторов». Каждый раз, когда человек едет в известное место, его присутствие там делает этот опыт менее комфортным для себя и окружающих. Достаточно умножить этот эффект на миллионы и получится, что международные туристы лишают друг друга приятного впечатления. Для городов этот эффект может быть еще более болезненным. Несмотря на то, что доллары туристов массово вливаются в местный бизнес, толпы путешественников истощают инфраструктуру, которая не была построена для обслуживания такого количества людей. Если же города пытаются приспособиться к притоку иностранцев, развивая новую инфраструктуру, эти улицы и поезда остаются пустыми, когда сезон заканчивается. Или же город может потерять туристическую привлекательность, потратив большие средства на то, чтобы приспособиться к толпам.

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Путешественники могут найти жилье через Airbnb. Но это также повышает цену аренды для местных. С логистической точки зрения, быть всегда готовым разместить много гостей, кормить и транспортировать больше людей чем постоянно проживает в населенном пункте – это непродуктивно для любой точки мира. Эти проблемы будут только ухудшаться, поскольку все больше стран Азии, Африки и других регионов присоединяются к клубу развитых. Новый средний класс в Индии, Бангладеш и Индонезии стремится воспользоваться случаем увидеть швейцарские Альпы, каналы Венеции и огни Тайм-Сквер в Нью-Йорке.

К сожалению, все это приведет к моменту, когда туристическая перенасыщенность сделает путешествия логистически неудобными и неприятными для всех. Проблему можно смягчить, если направить путешественников в менее насыщенные места. Япония пытается это сделать. Некоторые города, такие как Амстердам, сокращают рекламу. Но в конце концов рано или поздно не останется другого выхода, как взимать с туристов плату. Несколько мест в мире уже пытаются это сделать. Венеция скоро начнет взимать с людей плату за дни пребывания в городе. Новая Зеландия ввела туристический налог. Различные европейские страны и города уже ввели или собираются ввести налоги на отели и другое жилье с посуточной оплатой. Мир большой, но не достаточно большой, чтобы стать личной «песочницей» для каждого.