Стоимость билета в одну сторону составляет 6300 грн.

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 5 октября запустит прямые рейсы по маршруту Ташкент - Киев.

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Об этом авиаперевозчик сообщил на официальной странице в Facebook.

Отмечается, что рейсы будут выполняться один раз в неделю.

Вылет из Ташкента в 23:55 (суббота), а из Киева в 04:15 (воскресенье).

Перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing 757-300 и Airbus A-320.

Стоимость билета в одну сторону (на 5 октября) составляет 6300 грн.

Справка УНИАН. Uzbekistan Airways - национальная государственная авиакомпания Узбекистана, со штаб-квартирой в Ташкенте и хабом в аэропорту Ташкента.