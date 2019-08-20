Киев вошел в ТОП-50 самых дружелюбных городов мира

Первое место занял канадский Ванкувер.

Киев занял 45 место в рейтинге самых дружелюбных городов мира.

Рейтинг составлял туристический портал Big 7 Travel.

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Рейтинг из 50 городов был составлен с учетом мнений 1,5 миллиона посетителей портала. Во внимание брался целый ряд критериев, учитывая расположенность местных жителей к путешественникам, готовность помогать им и открытость к общению, а также наличие в городах интересных мест.

Первое место занял канадский Ванкувер, второе - малазийский Куала-Лумпур, а замкнул тройку бельгийский Брюгге.

В ТОП-10 также вошли Тайбэй (Тайвань), Гамбург (Германия), Дублин (Ирландия), Крайстчерч (Новая Зеландия), Нэшвилл (Теннесси в США), Сан-Паулу (Бразилия) и Глазго (Шотландия).

Стоит заметить, что седьмое место в рейтинге занял новозеландский Крайстчерч, в котором 15 марта 2019 года в результате вооруженного нападения на две мечети во время пятничной молитвы погиб 51 человек, еще не менее 39 получили ранения. Это нападение стало крупнейшим по количеству жертв в истории страны.

Как сообщал УНИАН, Украина вошла в топ-5 стран, из которых высококвалифицированные кадры уезжают в Германию