Украина вошла в топ-5 стран, из которых высококвалифицированные кадры уезжают в Германию (инфографика)

Украина замкнула первую пятерку рейтинга государств, которые являются крупнейшим источником высококвалифицированной рабочей силы в Германии.

Украинцы на пятом месте по количеству выпускников вузов, которые родились в других государствах, но сейчас живут в Германии. Здесь, по состоянию на 2017 год, проживает 101 тысяча выходцев из Украины, которые имеют диплом вуза.

Как пишет DW, в рейтинге Института немецкой экономики (IW) исследователи учли как тех, кто получил образование у себя на родине и затем переехал в Германию, так и тех, кто окончил вуз уже непосредственно в Германии.

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Первое же место по количеству выпускников университетов и других высших учебных заведений, которые сейчас живут в Германии, на 2017-й год заняла Польша - количество высококвалифицированных специалистов с высшим образованием из этой страны на рынке Германии составило 235 тысяч человек. На втором месте Россия - (225 тысяч), на третьем - Румыния (118 тысяч). На четвертом месте оказался Казахстан (105 тысяч).

В первую десятку также вошли Китай (82 тысячи), Сирия (78 тысяч), Турция (69 тысяч), Франция (60 тысяч) и Италия (58 тысяч). После них - Индия (54 тысячи) и США (53 тысячи). Согласно исследованию, в целом 906 тысяч (39%) выпускников вузов, которые живут в Германии, родом из стран ЕС. Правда, как прогнозирует один из авторов исследования Видо Гайс-Тене (Wido Geis-Thöne), в будущем в связи с демографическими изменениями поток высококвалифицированных мигрантов из стран ЕС сократится.

Среди людей с высшим образованием, которые родились не на территории Германии, почти каждый четвертый является выходцем из постсоветских государств. Гайс-Тене пояснил, что "после падения железного занавеса в Германию приехало большое количество мигрантов из стран бывшего Советского Союза, многие из которых имели высшее образование и высокую квалификацию".

В целом в Германии за последние годы резко увеличилось количество уроженцев других стран с высшим образованием. По данным исследователей, с 2007 до 2017 года доля выпускников вузов, которые родились в других странах, возросла с 13,6 до 18,7%. В абсолютных показателях количество людей с высшим образованием из других государств, которые проживают в ФРГ, с 2007 по 2017 год выросла вдвое - с 1,16 до 2,32 миллиона.

Вместе с тем, ученые не гарантируют, что такая тенденция сохранится. Как считают авторы исследования, Германии необходимо принять меры, которые бы способствовали притоку высококвалифицированных мигрантов. Они рекомендуют упростить условия трудовой миграции.