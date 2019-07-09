Аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток: куда чаще всего летают

Топ-направлениями стали: Анталия, Киев, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх и Вена.

Международный аэропорт "Харьков" в январе-июне 2019 года увеличил пассажиропоток на 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 552,6 тысячи человек.

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Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.

Отмечается, что в июне 2019 года пассажиропоток составил 124,4 тысячи человек, что на 9% больше, чем в июне 2018 года.

Топ-направлениями стали: Анталия, Киев, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх и Вена.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Харьков" по итогам 2018 года увеличил пассажиропоток на 19% - до 963 тысяч человек.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Харьков" был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Размер новой взлетно-посадочной полосы - 2500 на 45 метров. Реконструкция международного аэропорта "Харьков" осуществлена в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций бизнесмена Александра Ярославского в проект составила 107,2 миллиона долларов (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория).