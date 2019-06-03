Стоимость билетов стартует от 512 гривен в одну сторону.

Харьков и Одессу соединил прямой авиарейс.

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.

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Первые счастливчики отправились в Южную Пальмиру в воскресенье днем. Вылеты будут осуществляться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит всего дин час. Стоимость билетов стартует от 512 гривен в одну сторону.

Напомним, ранее ирландский лоукостер Ryanаir пообещал в нынешнем году запустить маршруты из Харькова в Краков и Вильнюс. Согласно сайту компании, первый рейс в Польшу запустят 17 июня. Перелеты будут проходить дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Что же касается столицы Литвы, то ее харьковчане смогут посетить с 27 октября. Вылеты запланированы по средам и субботам. Перевозчик также сообщил, что при покупке билетов на сайте компании до 28 марта путешествие обойдется всего в 20 евро.