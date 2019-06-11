Рекордный коктейль: в Бельгии приготовили самый большой в мире джин-тоник (видео)

За процессом наблюдали десятки людей.

В Бельгии приготовили самый большой в мире джин-тоник.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Объем супер-напитка - полторы тысячи литров. Алкоголь на рекорд пожертвовали местные предприятия. Уже за полчаса предыдущий рекорд в более 900 литров был побит.

За процессом наблюдали десятки людей. Но ни один из них коктейля так и не попробовал из-за слишком высоких акцизных сборов. Чтобы их не платить, алкоголь отправят на дальнейшее использование.