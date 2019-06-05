Профсоюз обслуживающей аэропорт "Борисполь" компании объявил о забастовке с 19 июня

Компания "Аэрохендлинг" обслуживает около 80% всего пассажиропотока аэропорта, а проведение забастовки ее сотрудников может привести к задержкам в работе по обслуживанию пассажиров "Борисполя".

Независимый профсоюз авиаработников компании "Аэрохендлинг", которая занимается наземным обслуживанием пассажиров крупнейшего в Украине международного аэропорта "Борисполь", 19 июня планирует начать забастовку с целью обращения внимания руководства компании на несоблюдение прав работников.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель забастовочного комитета, председатель совета независимого профсоюза авиаработников компании "Аэрохендлинг" Алексей Попов.

"Работники одного из подразделений "Аэрохендлинга", которое осуществляет наземное обслуживание пассажиров и самолетов в аэропорту "Борисполь", объявили с 00 часов 01 минуты 19 июня 2019 года начало забастовки как крайнего средства решения коллективного трудового спора между работниками и руководством "Аэрохендлинг", - сообщил Попов.

По его словам, это вынужденная мера, к которой решили прибегнуть сотрудники компании в связи с наличием ряда проблемных вопросов, в частности, уровня зарплат работников, объемов выполняемой ими работы, условий труда и соблюдения трудового законодательства.

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"Мы понимаем, что это (забастовка – УНИАН) повлечет неудобства для пассажиров, но мы хотим, чтобы нас поняли и услышали, а другого способа решить этот вопрос пока нет", - сказал Попов, отметив, что работники компании путем переговоров хотели урегулировать данный спор, однако руководство компании проигнорировало все присланные профсоюзом запросы.

В свою очередь, глава Объединения независимых профсоюзов авиаработников Вениамин Тимошенко, который также присутствовал на мероприятии, отметил, что одним из главных требований бастующих к руководству является расширение штата компании. Он объяснил это требование тем, что со времени выхода на рынок Украины бюджетной авиакомпании Ryanair и перехода в аэропорт "Борисполь" украинской авиакомпании SkyUp объем работ "Аэрохэндлинга" существенно возрос, а штат практически не изменился.

При этом Тимошенко призвал руководство "Аэрохендлинга" сесть за стол переговоров с представителями трудового коллектива и найти мирные пути урегулирования сложившейся ситуации.

"Мы ждем от руководства начала переговоров, чтобы решить все иным путем и прийти к компромиссу", - добавил он.

По данным председателя забастовочного комитета Попова, компания "Аэрохендлинг" обслуживает около 80% всего пассажиропотока аэропорта, а проведение забастовки ее сотрудников может привести к задержкам в работе по обслуживанию пассажиров "Борисполя".

В свою очередь, первый заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне на своей странице в Facebook отметил, что компания "Аэрохендлинг" является частной и обслуживает около 30% рейсов в аэропорту.

"В случае нехватки персонала для пассажирского обслуживания мы располагаем трудовые ресурсы и справимся с увеличением нагрузки. Ни один пассажир не почувствует дискомфорта, все рейсы будут обслуживаться вовремя и в соответствии со стандартами", - написал Дыхне.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика - авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

По итогам 2018 года аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток на 19,5% - до 12,6 млн человек.