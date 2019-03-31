Аэропорт «Борисполь» возобновил работу терминала F после почти шестилетнего простоя

В терминале F пограничники уже оформили один авиарейс на прилет и пять - на вылет.

В Международном аэропорту «Борисполь» (Борисполь, Киевская область) 31 марта 2019 года была начата эксплуатация в тестовом режиме терминала F.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, сотрудники которой приобщены к обслуживанию рейсов.

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«В настоящее время терминал F в рамках пограничных процедур работает в штатном режиме», - говорится в сообщении. К пограничному оформлению в обновленном терминале привлечено 44 военнослужащих Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, в терминале F пограничники оформили один авиарейс на прилет и пять - на вылет. К концу дня ожидается оформление 27 рейсов и почти 5 тысяч пассажиров.

Отметим, Терминал F, предназначенный для обслуживания лоукостеров и чартерных рейсов, был торжественно открыт 21 сентября 2010 года. Однако в октябре 2013 года, после открытия терминала D, он был законсервирован. 31 Марта 2019 года терминал F возобновил работу в связи с увеличившимся пассажиропотоком в аэропорту.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля гендиректор Международного аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что в начале апреля планируется расконсервировать терминал F и сдать в эксплуатацию первую очередь паркинга. Рябикин отметил, что продолжится работа над строительством перрона возле терминала D.

Международный аэропорт «Борисполь» - государственное предприятие, обеспечивает 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика - авиакомпании «Международные авиалинии Украины». По итогам 2018 года в «Борисполе» увеличился пассажиропоток на 19,5% - до 12,6 млн человек.