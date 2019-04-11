Forbes: Хватит недооценивать туристическую привлекательность Киева

Американское издание называет украинскую столицу недооцененным «бриллиантом» Восточной Европы.

Если говорить очень откровенно, Киев никогда не казался привлекательным туристическим направлением для жителей Запада. На фоне последних революций, нынешней войны с Россией и холодной погоды, которая бывает в Украине, путешествие в украинскую столицу не казалась более привлекательной, чем все из выше перечисленного. Однако, это ошибка. И не нужно проводить серьезное исследование или говорить с кем-то, чтобы быстро это выяснить.

Об этом на страницах Forbes пишет журналист Бриана Уилсон, добавляя, что в Киеве происходит очень много «крутых вещей». И это делает его привлекательным. От тайных ночных клубов и коктейлей мирового класса до социальных проектов, продвигающих прогрессивные инициативы, и невероятных районов, где можно поселиться, погулять – в Киеве множество вещей, которые можно только себе представить.

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Автор предлагает рассмотреть перечень вещей, делающих Киев «самой крутой столицей Восточной Европы», которую стоит прекратить недооценивать. Во-первых, коктейльная карта Украины достойна международного признания. Прекрасно сбалансированные и смешанные коктейли вытесняют простое распитие водки. Хотя, если кто-то именно это и ищет, то обязательно найдет в Киеве. По словам автора, украинцы требуют разнообразия в сфере баров ресторанов. Уилсон перечисляет несколько киевских заведений, которые, по ее мнению, стоит посетить.

«Сплетни говорят, что существует даже тайный «бар для барменов» (об этом мне рассказал бармен из другого города), который открывается в два ночи. И его посетить могут лишь те, кто работает в Киеве. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть сплетни. Но мне нравится идея и тайна, которой она окутана», - пишет автор.

Во-вторых, в Киеве очень много «классных» творческих и социальных проектов. К примеру, Urban Space 500 – это ресторан, основанный 500 сторонниками, выручка которого идет на финансирование социальных проектов и стартапов, нацеленных на развитие города. По мнению журналиста Forbes, это дает киевлянам возможность продвигать и финансировать инициативы, которые помогут развивать город во времена, когда такая поддержка больше всего нужна Киеву. Naked Room Gallery продвигает местных художников, дает им возможность высказаться и показать свои работы. В галерее днем работает кафе, а ночью – винный бар. И это, по мнению автора, великолепное сочетание, которое помогает окунуться в местное искусство.

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Киевский Подол автор называет «самым современным районом» и сравнивает его с Бруклином в Нью-Йорке. Он расположен подальше от тревожного Крещатика, куда большинство туристов стекаются. На Подоле у подножия Андреевской церкви «так много замечательных мест с хорошо одетой прекрасной толпой».

«На самом деле, это то место, где хочется быть в городе», - пишет журналист.

На Подоле полно различных баров, кафе и магазинов. За 259 долларов в Киеве можно «сесть за руль танка». А еще посетить Чернобыль. Это, по мнению автора, позволит посмотреть с определенной перспективы на прошлое Украины. С годами о Чернобыльской трагедии стали все больше забывать. Хотя канал HBO готовит мини-сериал под названием «Чернобыль», который, скорее всего, поможет расшевелить память. Но с кинематографической драмой или без нее, правда остается. Взрыв на ЧАЭС произошел и его последствия ощутимы и сегодня. С приближением 33-й годовщины трагедии, которую в Украине будут отмечать 26 апреля, туристические поездки в Чернобыльскую зону помогут ощутить эту часть украинской истории. Автор предупреждает, что для поездки нужно взять паспорт, одеть брюки, рубашку с длинным рукавом и закрытую обувь.

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«Вас не смогут не взволновать пустые школы, заброшенные жилые дома и вид остаточных эффектов от взрыва на реакторе», - говорится в статье.

Но даже кроме Чернобыля, автор советует выделить время и узнать о Голодоморе, оккупации Крыма и недавней революции на Майдане.

«Потому что без понимания этих событий, которые повлияли на историю города и его нынешнее состояние, вы не принесете себе или украинскому народу пользы своей поездкой. Приехать в страну пить коктейли, поддерживать местных художников и бизнес – все это хорошо. Но нужно также поставить все это в контекст, чтобы понять то влияние, которое туризм оказывает на поддержку этой исторически экономически угнетенной страны», - пишет Уилсон.