Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с октября, в рамках зимнего расписания, откроет новое направление Киев - Катовице (Польша) из аэропорта "Борисполь".

Читайте такжеИтальянский лоукостер запустил два новых рейса из Харькова

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.

Также в пресс-службе сообщили, что полное расписание Ryanair Kyiv Winter 2019 будет обнародовано в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Ryanair в октябре откроет новое направление из Киева в Мадрид. Также авиакомпания Ryanair с октября откроет четыре новых направления из Украины в Германию - из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ и Нюрнберг. С первой недели апреля Ryanair откроет пять новых направлений из Украины - в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.