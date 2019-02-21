Ryanair в октябре откроет новое направление из Киева в Мадрид

Планируется, что рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с октября откроет новое направление Киев - Мадрид (Испания) из аэропорта "Борисполь".

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Планируется, что рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.

Также в пресс-службе сообщили, что полное расписание Ryanair Kyiv Winter 2019 будет обнародовано в ближайшее время.

Отмечается, что в честь запуска нового маршрута Ryanair открыла распродажу мест по тарифам из Киева за 19,99 евро на поездки в апреле, которую необходимо забронировать до полуночи воскресенья (24 февраля) только на веб-сайте Ryanair.com.

Как сообщал УНИАН, Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины - в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.

Также авиакомпания Ryanair с октября откроет четыре новых направления из Украины в Германию - из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ и Нюрнберг.