Ryanair осенью откроет четыре новых направления из Украины
18:10, 25 января 2019Новости туризма
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Рейсы будут запущены из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ и Нюрнберг.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю / фото УНИАН
Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с октября откроет четыре новых направления из Украины в Германию.
Как сообщила пресс-служба авиакомпании, рейсы будут запущены из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ и Нюрнберг.
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Планируется, что все рейсы будут выполняться дважды в неделю.
Также в пресс-службе сообщили, что в связи с этим событием компания запустила распродажу билетов из Киева и Львова на все рейсы со скидкой до 20% для поездок в период с апреля по июнь.
«Предложение закончится в полночь в субботу», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины - в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.
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