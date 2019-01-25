Ryanair осенью откроет четыре новых направления из Украины

18:10, 25 января 2019
Новости туризма
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Рейсы будут выполняться дважды в неделю / фото УНИАН

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, рейсы будут запущены из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ и Нюрнберг.

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Планируется, что все рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Также в пресс-службе сообщили, что в связи с этим событием компания запустила распродажу билетов из Киева и Львова на все рейсы со скидкой до 20% для поездок в период с апреля по июнь.

«Предложение закончится в полночь в субботу», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины - в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.

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