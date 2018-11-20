Ryanair летом откроет пять новых направлений из Украины

Это будут рейсы в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер, Афины.

Крупнейшая лоукост-авиакомпания в Европе Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан в Киеве на пресс-конференции в Министерстве инфраструктуры Украины.

«Хорошие новости для Украины. Мы запустим 5 новых рейсов из Киева летом. Это Дублин, София, Пафос, Манчестер, Афины», - сказал он.

По словам О’Брайана, таким образом, с летнего сезона 2019 года из Украины будут летать 22 рейса.

Отметим, ранее сегодня министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил, что крупнейший европейский лоукостер - ирландская авиакомпания Ryanair и венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air намерены существенно расширить свое присутствие в Украине.