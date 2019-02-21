Авиакомпания airBaltic запустила масштабную распродажу на рейсы до конца года

В настоящее время airBaltic предлагает приобрести авиабилеты на рейсы из Киева, Одессы и Львова в ряд городов Европы, акция действует при покупке билетов в период с 19 февраля по 5 марта 2019 года.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic запустила масштабную распродажу на все направления почти до самого конца 2019 года.

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Согласно информации на сайте авиакомпании, акция действует при покупке билетов в период с 19 февраля по 5 марта 2019 года. Распространяется она на рейсы, которые будут выполняться с 21 февраля по 18 декабря 2019 года.

Так, самые дешевые предложения из Киева стартуют от 55 евро в одну сторону, из Львова - 69 евро, из Одессы - от 75 евро.

На данный момент airBaltic выполняет прямые рейсы из Киева и Одессы в Ригу (Латвия), а с апреля 2019 года начнет также летать без пересадки из Львова в Ригу. Кроме того, авиакомпания предлагает украинским посажирам около 60 предложений рейсов в страны Европы с пересадками.

Цены на билеты на рейсы airBaltic внутри ЕС, к примеру, из Риги, Вильнюса или Таллинна, стартуют от 15 евро.

Как сообщал УНИАН.Туризм, недавно влиятельный портал European Best Destinations назвал лучшее туристическое направление в Европе в 2019 году.