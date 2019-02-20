Названо лучшее туристическое направление в Европе в этом году

Жемчужина Дуная - это не только лучшее европейское направление, но и один из самых красивых и безопасных городов мира.

Портал European Best Destinations провел опрос более полумиллиона пользователей с целью выяснить наиболее интересные для них туристические направления на Европейском континенте.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на EBD, столица Венгрии Будапешт стала лучшим европейским направлением для путешественников в 2019 году.

Пользователи отметили богатое архитектурное и историческое наследие города, культуру, гастрономию и термальные купальни.

Жемчужина Дуная - это не только лучшее европейское направление, но и один из самых красивых и безопасных городов мира. Будапешт предлагает элегантность Парижа, архитектурное наследие Вены, очарование Порту и образ жизни Стокгольма, отмечается на портале.

На втором месте рейтинга оказался город Брага в Португалии, на третьем - Монте-Изола в Италии.

В топ-15 также вошли французский Мец, польская Познань, испанская Малага, швейцарская Женева, хорватский Цавтат, словацкая Братислава, французский Сент-Максим, бельгийский Динан, греческие Афины, черногорский Котор, латвийская Рига и итальянская Флоренция.