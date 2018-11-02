Латвийская авиакомпания airBaltic с апреля 2019 года запустит прямой рейс из Риги во Львов
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic c 1 апреля 2019 года запускает прямые рейсы из Риги (Латвия) во Львов (Украина).
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании airBaltic.
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Билеты на указанное направление уже доступны на сайте авиаперевозчика по минимальной цене от 68,99 евро.
Прямые авиарейсы компании airBaltic между Львовом и Ригой (туда – обратно) будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Время в пути – приблизительно 1 час 50 минут.
Отметим, на данный момент airBaltic выполняет прямые рейсы из Киева в Ригу, а также из Одессы в Ригу и Таллин (Эстония).
Как сообщал УНИАН.Туризм, также прямой рейс из Киева в Ригу с марта 2019 года запустит венгерский лоукостер Wizz Air.