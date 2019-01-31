«Укрзализныця» планирует сократить время следования поездов из Киева в Мариуполь
19:41, 31 января 2019Новости туризма
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Также планируется перевести эти поезда на ежедневное курсирование.
Укрзализныця работает над улучшением сообщения с Мариуполем / фото ЦТС
Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует сократить время следования поездов из Киева в Мариуполь и перевести их на ежедневное курсирование.
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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом заявил глава «Укрализныци» Евгений Кравцов.
«В этом году мы работаем над улучшением сообщения с Мариуполем. Сейчас мы отрабатываем механизмы сокращения времени курсирование поездов в этом направлении и увеличение их количества»,- сказал он.
Также, Кравцов отметил, что планируется перевести эти поезда на ежедневное курсирование.
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