Ниагарский водопад замерз из-за сильных морозов в Канаде (фото)
Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов в Канаде и северных районах США.
Но аномальный холод не отпугнул посетителей, которые охотно постят фотографии и сравнивают себя с персонажами мультфильма "Холодное сердце", пишет Би-би-си.
Из-за зимнего шторма столбики термометров опускались до минус 25-30 градусов Цельсия. Водопад замерз в нескольких местах.
Такой вид на Ниагарский водопад с канадской стороны опубликован в "Инстаграм"-канале nbcsandiego.
Фотограф Скотт Хини как и многие другие специально отправился в Торонто для зимней съемки всемирно известного водопада. И вид скованной льдом Ниагары его не разочаровал.
"(...) Я считаю, вполне уместным будет сказать, что зима - самое лучше время для посещения Ниагары", - признается фотограф.
Ниагарский водопад - комплекс водопадов на реке Ниагаре, отделяет штат Нью-Йорк от провинции Онтарио.