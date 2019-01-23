Снегопад в Украине: аэропорты Киева работают в штатном режиме

Рейсы в столичных аэропортах «Борисполь» и «Киев» по состоянию на 11 часов 23 января осуществляются по расписанию.

Аэропорты «Борисполь» и «Киев» (имени Сикорского) по состоянию на утро 23 января 2019 года работают в штатном режиме, несмотря на осложнение погодных условий в столице в виде снега.

Читайте такжеКиев накрыл мощный снегопад, движение на дорогах парализовано (карта)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службах аэропортов.

«Пока все по расписанию. Взлетно-посадочною полосу чистят и поливают спецреагентами», - сообщили в международном аэропорту «Киев».

В пресс-службе международного аэропорта «Борисполь» также подтвердили работу в штатном режиме, несмотря на осадки.

«Мы работаем в штатном режиме, расчищается перрон и взлетно-посадочная полоса, поддерживается надлежащий коэффициент сцепления. Просим в обязательном порядке пассажиров следить за нашим он-лайн табло»,- говорится в сообщении.

Тем не менее, если вам сегодня нужно куда-то лететь, УНИАН советует вам выезжать в аэропорт заблаговременно, ведь сейчас из-за снегопада Киев стоит в пробках.

Как сообщал УНИАН, 23 января, в Украине усилятся морозы, в центральной и западной части страны пройдут сильные снегопады.