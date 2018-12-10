Львов впервые вошел в сотню самых туристических городов мира

Euromonitor опубликовал Топ-100 самых популярных городов среди туристов.

Львов стал единственным городом Украины, который попал в мировой рейтинг Топ-100 самых популярных среди туристов 2018 года.

Соответствующий рейтинг составила британская международная компания Euromonitor.

Рейтинг возглавил Гонконг, который в этом году принял около 30 млн иностранных туристов. Второе место занимает Бангкок с показателем 23,6 млн иностранных туристов, а третье – Лондон (20,7 млн иностранных туристов).

В ТОП-10 городов входят также Сингапур, Макао, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур, Шэньчжэнь. В этих городах зафиксировали от 12 до 18 млн иностранных туристов в 2018 году.

Львов оказался единственным украинским городом, который вошел в сотню самых популярных туристических городов мира с показателем 2,7 млн туристов (80 место рейтинга). В рейтинге Euromonitor Львов обошел такие города, как Тель-Авив, Франкфурт, Стокгольм, Ницца, Рио-де-Жанейро, Абу-Даби, Порто, Доха.

На появление Львова в таком авторитетном международном рейтинге уже отреагировал мэр Львова Андрей Садовый.

«Мне приятно, что Львов попал в рейтинг самых привлекательных туристических городов мира. Пока что это единственный город из Украины, а я бы хотел, чтобы их было больше. 10% денег мира крутятся в туризме. Украина имеет огромный потенциал, но она его не раскрывает до конца, – сказал Садовый. – Больше 10 лет назад мы во Львове определили для себя туризм как приоритетную отрасль, которая может приносить успех городу. И будем дальше двигаться в этом направлении – потому что для меня важны новые рабочие места и качественная промоция – благодаря красивому Львову люди узнают Украину».

Ранее ZAXID.NET писал, что в этом году Львов вошел в пятерку самых комфортных городов Украины. Напомним, что в этом году пассажиропоток львовского аэропорта должен достичь 1,6 млн пассажиров.

Euromonitor International считается мировым лидером в области глобальной стратегической информации и аналитических исследований потребительских рынков, штаб-квартира компании расположена в Лондоне.