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Около 300 украинцев застряли в Таиланде

17:49, 17 ноября 2018
Новости туризма
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В аэропорту Таиланда застряли украинцы / фото facebook.com/varta1.com.ua

Об этом сообщают пассажиры рейса на Facebook-странице.

"Друзья, застряла в аэропорту Пхукета (Таиланд). Уже больше 6 часов не можем вылететь на Киев, инфы никакой. Около 300 украинских граждан", - сообщила пассажирка.

ТСН.uа попытался связаться с авиакомпанией, но безуспешно. На телефонные звонки в Azur Air так и не ответили.

Напомним, согласно составленному аэропортом "Борисполь" рейтингу пунктуальности авиакомпаний, в Azur Air Ukraine пунктуальность ниже 70%.

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Теги: #Украина#туристы#Таиланд