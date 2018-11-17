Около 300 украинцев застряли в Таиланде

Люди не могут вернуться на Родину.

В Таиланде, в аэропорту острова Пхукет, застряло около 300 граждан Украины, которые не могут вылететь на Родину.

Об этом сообщают пассажиры рейса на Facebook-странице.

"Друзья, застряла в аэропорту Пхукета (Таиланд). Уже больше 6 часов не можем вылететь на Киев, инфы никакой. Около 300 украинских граждан", - сообщила пассажирка.

ТСН.uа попытался связаться с авиакомпанией, но безуспешно. На телефонные звонки в Azur Air так и не ответили.

Напомним, согласно составленному аэропортом "Борисполь" рейтингу пунктуальности авиакомпаний, в Azur Air Ukraine пунктуальность ниже 70%.