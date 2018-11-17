Около 300 украинцев застряли в Таиланде
17:49, 17 ноября 2018Новости туризма
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Люди не могут вернуться на Родину.
В аэропорту Таиланда застряли украинцы / фото facebook.com/varta1.com.ua
В Таиланде, в аэропорту острова Пхукет, застряло около 300 граждан Украины, которые не могут вылететь на Родину.
Об этом сообщают пассажиры рейса на Facebook-странице.
"Друзья, застряла в аэропорту Пхукета (Таиланд). Уже больше 6 часов не можем вылететь на Киев, инфы никакой. Около 300 украинских граждан", - сообщила пассажирка.
ТСН.uа попытался связаться с авиакомпанией, но безуспешно. На телефонные звонки в Azur Air так и не ответили.
Напомним, согласно составленному аэропортом "Борисполь" рейтингу пунктуальности авиакомпаний, в Azur Air Ukraine пунктуальность ниже 70%.
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