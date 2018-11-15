С сегодняшнего дня украинцы не будут платить визовый сбор в Таиланде

До 31 января 2019 года туристы из 21 страны смогут не платить по прибытию в Таиланд 60 долларов.

Таиланд досрочно отменил визовый сбор для украинцев. Туристы не будут платить консульский сбор по прибытии в Таиланд с 15 ноября, а не с 1 декабря 2018 года, как планировалось ранее.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Таиланде Андрей Бешта.

"Вниманию украинцев, которые планируют отпуск в Таиланде. Согласно уточненному решению тайского правительства, уже с 15 ноября украинцы не будут платить консульский сбор в размере около 60 долларов за получение туристической визы по прибытию", - написал посол.

До уваги українців, які планують відпустку в Таїланді. Відповідно до уточненого рішення тайського Уряду вже з 15 листопада (а не з 1 грудня 2018 р. як планувалося) українці не сплачуватимуть консульський збір у розмірі близько 60$ за отримання туристичної візи по прибуттю! — Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) November 14, 2018

От уплаты визового сбора в размере 2000 батов (60 долларов) будут освобождены обладатели паспортов Андорры, Бутана, Болгарии, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдив, Мальты, Мавритании, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Тайваня, Украины и Узбекистана. Льготный режим распространяется на иностранцев, срок пребывания которых в Стране тысячи улыбок не превышает 15 дней.

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По данным Иммиграционного бюро Таиланда, число иностранных туристов продолжает снижаться с января 2016 года. Ожидается, что инициатива с отменой визового сбора поможет увеличить турпоток на 30%. Согласно официальным данным, за девять месяцев 2018 года Таиланд посетило 28,54 млн иностранных туристов, что на 8,7% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Впрочем, в Таиланде более озабочены подсчетом гостей из Китая, которые составляют большинство отдыхающих (на втором месте граждане Южной Кореи, третьем - россияне).

В сентябре страну посетило около 648 000 китайцев, что на 14,89% больше, чем в прошлом году. Однако в третьем квартале их поток сократился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это связано с высокой смертностью китайских граждан на курортах Таиланда. В 2016 году в стране погибло 14 китайских туристов, 2017-м - трое, а с начала нынешнего года - 9. Сообщается, что в основном китайцы гибнут во время отдыха и развлечений на воде.