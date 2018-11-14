Снегопад в Киеве: аэропорты столицы работают в штатном режиме

На данный момент рейсы в аэропортах "Борисполь" и "Киев" осуществляются по расписанию.

Аэропорты «Борисполь» и «Киев» работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад в столице 14 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службах аэропортов.

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«Работаем в штатном режиме. Все рейсы по расписанию», - говорится в сообщении международного аэропорта «Киев».

В пресс-службе международного аэропорта «Борисполь» также подтвердили работу в штатном режиме, несмотря на осадки.

«Обеспечивается подготовка взлетной полосы и самолетов к вылетам при условии снега. Просим пассажиров внимательно следить за информацией на табло относительно расписания рейсов»,- говорится в сообщении.

Впрочем, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах, все же лучше выезжать в аэропорт существенно заранее, чтобы не опоздать на рейс.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве выпал первый снег. По данным Укргидрометцентра, днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях ожидается снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица.