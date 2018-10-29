В Стамбуле открыли аэропорт, который станет крупнейшим в мире (фоторепортаж)

В будущем аэропорт сможет ежегодно обслуживать 200 миллионов пассажиров.

В Стамбуле открылся новый аэропорт, строительство которого продолжалось 10 лет, и в будущем станет самым большим в мире.

Аэропорт открыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu. Первый этап будет обслуживать до 90 млн человек в год.

Общая площадь территории аэропорта составит 76,5 миллиона квадратных метров. Другие этапы аэропорта будут введены в строй до 2023 года, что зависит от роста пассажиропотока.

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Строительство первого этапа аэропорта завершилось за 42 месяца. На первом этапе аэропорт будет ежегодно обслуживать до 90 миллионов пассажиров. В нем будут заняты около 200 тысяч специалистов.

"Всего новый воздушный хаб будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 воздушных судов, открытую и закрытую парковки на 70 тысяч автомобилей. После того, как будут открыты все этапы аэропорт сможет ежегодно обслуживать 200 миллионов пассажиров и станет крупнейшим в мире", - сказано в сообщении.

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