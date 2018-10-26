Крупнейший в мире самолет-амфибия впервые взлетел с воды (видео)

Это крупнейший в мире самолета-амфибия из готовящихся к серийному производству.

Первый китайский крупногабаритный самолет-амфибия AG600 20 октября 2018 года впервые взлетел с воды.

Как сообщает N+1 со ссылкой на Flightglobal, испытания состоялись в водохранилище на реке Чжанхэ в Цзинмэне провинции Хубэй.

После взлета самолет выполнил несколько кругов на гидроаэродромом, после чего успешно сел на воду.

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Самолет-амфибия представляет собой относительно универсальный летательный аппарат, способный использовать для взлета и посадки как сухопутный аэродром, так и водную поверхность. Такая универсальность позволяет значительно расширить зоны применения самолета.

Летные испытания гидросамолета на воде позволяют проверить работу его двигателей в условиях повышенной влажности, герметичность корпуса и все системы управления. Испытания AG600 на воде проводятся с августа текущего года.

Во время нового этапа испытаний, начавшегося 20 октября, AG600 съехал с берега в воду, убрал шасси, после чего успешно разогнался и взлетел. После посадки на воду самолет выпустил шасси, а затем выехал на берег. Другие подробности состоявшихся испытаний не раскрываются.

Видео: New China TV

Как сообщал УНИАН, свой первый испытательный полет разработанный Китаем самолет-амфибия AG600 совершил в южно-китайской провинции Гуандун в декабре 2017 года.

Это крупнейший в мире самолета-амфибия из готовящихся к серийному производству. Его длина составляет 37 метров, а размах крыла - 38,8 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонны. Гидросамолет может выполнять полеты на расстояние до пяти тысяч километров. AG600 способен перевозить до 50 человек и выполнять полеты на скорости до 570 километров в час.

AG600 способен находиться в воздухе до 12 часов. В версии, предназначенной для пожаротушения, новый китайский гидросамолет сможет набирать воду из водоемов в режиме глиссирования со скоростью 0,6 тонны в секунду. В настоящему времени разработчики уже получили заказы на поставку 17 гидросамолетов.