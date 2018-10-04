В США гейзер «выплюнул» мусор, который бросали в него туристы (фото, видео)

Некоторые «находки», которые гейзер отказался принимать в свои недра, пролежали в его водах десятилетия.

В Йеллоустонском парке проснулся гейзер Ear Spring, на протяжении минувших 60 лет не подававший заметных признаков активности.

В сентябре туристы могли наблюдать, как он произвел выброс высотой в девять метров, передает nat-geo.

Однако в воздух поднялись не только потоки кипящей воды и камни. Когда облако пара после извержения рассеялось, стало понятно, что гейзер вынес на поверхность мусор, годами скапливавшийся в источнике. И если некоторые предметы – такие, как мобильные телефоны – попали туда случайно, то окурки, обертки и стаканы, металлические банки или монеты туристы бросали нарочно.

Некоторые «находки», которые Ear Spring отказался принимать в свои недра, пролежали в его водах десятилетия. Среди прочего была найдена детская соска 30-х годов, пивная банка 70-х и монеты разных лет.