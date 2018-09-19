Правительство одобрило проект соглашения с Грузией о поездках по внутренним паспортам

На сегодня между странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года.

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Грузией о поездках по ID-картам.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

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"Документ предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, содержащих бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении.

Отметим, на сегодня между странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года, которым граждане освобождаются от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более чем 90 дней.

Ранее Кабинет министров одобрил решение о подписании соглашения с правительством Восточной Республики Уругвай о взаимной отмене визовых требований.