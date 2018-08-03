Эйфелеву башню открыли для туристов после двухдневной забастовки персонала

Визитная карточка Парижа закрылась днем 1 августа из-за забастовки работников, недовольных новой организацией посещения башни, из-за которой начали образовываться длинные очереди.

Визитная карточка столицы Франции Парижа, легендарная Эйфелева башня с 9:00 3 августа вновь открывает свои двери для туристов после двухдневной забастовки сотрудников, обслуживающих памятник.

Об этом сообщается на официальной странице башни в Twitter.

🇫🇷 Vendredi 3 août : la tour Eiffel est ouverte et vous accueille de 9h00 à minuit.

🇬🇧 Friday, the 3rd of August, the Eiffel Tower is open and welcomes you from 9:00 am to midnight. pic.twitter.com/JlWuvvgWxd — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) August 3, 2018

Отметим, Эйфелева башня закрылась днем 1 августа из-за забастовки работников, недовольных новой организацией посещения башни, из-за которой начали образовываться длинные очереди.

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Дело в том, что в прошлом месяце Эйфелева башня позволила бронировать половину своих билетов заранее. Также посетители получили возможность бронировать лифты. Однако профсоюз, в который входят 300 работников башни, пожаловалась, что на эти потребности выделяются отдельные подъемники, из-за чего увеличивается время ожидания для остальных посетителей. При этом заранее забронированные лифты в некоторых случаях стоят пустые, а другие гости должны ждать приблизительно три часа для получения доступа к общим лифтам.

В течение двух дней забастовки руководство башни вело переговоры с профсоюзом. Впрочем, пока не сообщается, достигли ли они согласия.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее было принято решение огородить Эйфелеву башню для защиты от террористов пуленепробиваемым стеклянным забором.