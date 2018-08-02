Эйфелеву башню закрыли из-за недовольства работников "ужасными" очередями
Легендарную парижскую Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки сотрудников, обслуживающих памятник.
Как сообщает издание Evening Standart, рабочие недовольны организацией посещения башни, из-за которого создаются длинные очереди.
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Одна из самых известных достопримечательностей мира была закрыта вчера в 16:00 после того, как персонал решил прекратить бронирования, из-за которых создавались "ужасные" очереди.
В прошлом месяце Эйфелева башня позволила забронировать половину своих билетов заранее.
Однако профсоюз, в который входят 300 работников башни, пожаловался, что для некоторых владельцев билетов выделяются отдельные подъемники, из-за чего увеличивается время ожидания.
Заранее забронированные лифты в некоторых случаях пустые, а остальные посетители должны ждать приблизительно три часа для получения доступа к лифтам.