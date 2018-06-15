Эйфелеву башню для защиты от террористов оградят пуленепробиваемым стеклянным забором (видео)

Туристов успокаивают, что стеклянный забор можно будет увидеть только если подойти вплотную, поэтому вид башни он не испортит.

Один из главных символов Парижа Эйфелеву башню для защиты от террористов обнесут трехметровым стеклянным забором, на строительство которого планируют потратить 35 млн евро.

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Как говорится в сюжете ТСН, на данный момент в Париже уже начинают строительство нового защитного забора вокруг Эйфелевой башни, а завершить его планируют осенью.

Сейчас у подножия башни убирают старую железную ограду и устанавливают новую. Трехметровый забор из пуленепробиваемого стекла толщиной в 7 см должен защитить памятник и туристов от возможных террористических атак. Авторы проекта утверждают, что заметить ограждение можно будет только если подойти вплотную. Поэтому вид башни для туристов, которых этот забор призван защитить, он не испортит.

Отметим, предыдущий забор вокруг Эйфелевой башни возвели после так называемой "Кровавой пятницы" в ноябре 2015 года, когда во время серии нападений террористов в столице Франции погибли 129 человек.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в Венеции испытывают лазерные технологии, чтобы предупреждать образование толпы пеших туристов.