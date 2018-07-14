В Одессе реставрируют старинный особняк под обустройство Музея киноискусства

В настоящее время экспозиция одесского Музея кино развернута только в одной комнате здания, хотя музей насчитывает более 10 тыс. единиц хранения.

В Одессе планируют реставрировать старинный особняк под обустройство Музея киноискусства.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, на территории Одесской киностудии откроют обновленный Музей истории кинематографического искусства, съемочной и осветительной техники.

В частности, планируется восстановить памятник архитектуры - особняк княгини Сан-Донато, в котором сейчас расположен Музей кино Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины. Здание находится на территории киностудии (Французский бульвар, 33).

В настоящее время Музей кино Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины насчитывает более 10 тыс. единиц хранения — это материалы, свидетельствующие о кинематографической деятельности в Одессе, начиная с изобретения кинематографа.

Сейчас общедоступная экспозиция развернута только в одной комнате площадью 28 кв. м. В числе выставленных экспонатов — изобретенный одесситом Иосифом Тимченко первый (за два года до братьев Люмьер, которые считаются создателями кино) аппарат для съемки и демонстрации движущегося изображения.

Остальные помещения до потолка заполнены стеллажами, где хранятся раритеты, артефакты, исторические материалы о кинематографе в Одессе, которые, за неимением экспозиционных площадей, пока не могут быть широко обнародованы.

Музей популярен среди историков и людей, изучающих и интересующихся историей кино.

Как известно, на Одесской киностудии сняты многие известные фильмы, такие как «Узник замка Иф», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Место встречи изменить нельзя».