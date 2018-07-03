МИД призывает украинцев подавать коллективные иски к туроператорам из-за задержки авиарейсов

В свою очередь туроператоры смогут подать регрессный иск, если считают, что вина лежит на других участниках рынка, в частности на авиакомпаниях.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует соотечественникам, пострадавшим из-за массовой задержки авиарейсов, подавать коллективные судебные иски к туроператорам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил государственный секретарь МИДа Андрей Заяц.

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«Если туроператор считает, что вина лежит на другом участнике рынка, у него всегда есть возможность подать регрессный иск. Пока наши граждане не начнут подавать коллективные иски, до тех пор либеральный рынок не заработает», - сказал он, уточнив, что всего за эти несколько дней в результате массовой задержки рейсов пострадало не менее 1,5 тыс. украинских туристов.

Кроме того, Заяц указал на необходимость установить четкие обязанности для туроператоров и авиакомпаний для введения «горячих линий» в круглосуточном режиме. «Самой большой проблемой, с которой столкнулись украинцы за границей, это отсутствие информации. К туроператорам и авиакомпаниям часто не могли дозвониться не только граждане Украины, но и послы, министры, заместители министров», - сказал он.

При этом госсекретарь МИДа призвал путешествующих за границей украинцев регистрироваться в системе добровольной регистрации граждан Украины.

"Повторяю призыв к гражданам, которые ездят за границу, - регистрируйтесь в системе добровольной регистрации украинских граждан. Это, в частности, дает возможность оценить количество наших соотечественников в той или иной стране мира", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, министр инфраструктуры Владимир Омелян после совещания с туроператорами и авиакомпаниями заявил о преодолении туристического коллапса.

Министр анонсировал появление до конца недели рейтинга авиакомпаний и проведение Госавиаслужбой полной технической ревизии самолетов, которые осуществляют нерегулярные перевозки пассажиров.

Информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением туристов из Албании и Грузии.