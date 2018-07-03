Омелян о задержках рейсов с украинскими туристами: кризис преодолен

Руководитель авиакомпании Bravo Airways Игорь Логвиненко добавил, что компания за свой счет осуществила 9 рейсов и перевезла в общей сложности более 1500 человек.

Кризис авиаперевозок украинских туристов на данный момент преодолен, заявил на брифинге министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после совещания с представителями авиакомпаний и туроператоров.

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«Кризис преодолен, вопрос решен, но решен он только на этом этапе», - заявил министр.

Руководитель авиакомпании Bravo Airways Игорь Логвиненко добавил, что компания за свой счет осуществила 9 рейсов и перевезла в общей сложности более 1500 человек.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, около 300 украинских туристов с 27 июня не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остаются в аэропорту Монастир, остальных разместили в отеле города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

Похожая ситуация возникла с туристами из Николаева, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.

Авиакомпания Bravo Airways объясняет отмену своих рейсов тем, что туроператор OASIS в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства, нарастив задолженность до 25 млн грн по состоянию на 27 июня.