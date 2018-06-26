На Ивано-Франковщине откроют музей известного польского писателя Станислава Винценза

Проект создания музея был представлен на форуме Via Carpatia, который сейчас продолжается в Верховинском районе Карпат.

В рамках международной конференции «Круг Винценза : Будущее Карпат», которая сейчас проходит в Криворивне в Верховинском районе Карпат, соорганизатор проекта, народный депутат Украины и председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий представил проект музея имени польского писателя, философа и переводчика Станислава Винценза (1888-1971 гг.).

Как передает корреспондент УНИАН, обсуждение проекта проходило в рамках дискуссии по поводу туризма в регионе Карпат, а также обсуждения институциональных и финансовых инструментов поддержки развития туризма наиболее высокогорного региона Украины.

«Сегодня мы возрождаем историческую культурную столицу Украины», - заявил Княжицкий, говоря о важности возрождения культурных памятников на территории Карпатского региона.

«Мы действительно находимся в уникальном месте. Наши поляки знают, что для польской культуры означают Закопани. Это место, где собиралась польская интеллигенция, русская интеллигенция собиралась на современной территории Украины во временно оккупированном Крыму, а именно в Коктебеле, в Доме Волошина. Украинская интеллигенция, украинские художники приезжали сюда в Криворивню. Поэтому в советские времена делалось все, чтобы об этом забыли и чтобы единственным промыслом, который оставался на Гуцульщине, была вырубка лесов. Мы должны это изменить», - заявил во время выступления Княжицкий.

Он рассказал, что сегодня мы должны возродить украинскую культурную столицу. Это касается не только Криворивне, это касается и Верховины и Верхнего Ясенова, и Быстрица, и каждого села, которое находится в Верховинском районе, ведь по его словам, все эти места были настоящим магнитом и творческим вдохновением тех представителей культуры, которые здесь имели возможность вдохновляться и творить.

Княжицкий рассказал, что первый президент Украины Михаил Грушевский также был среди людей, которые фактически выросли посреди высоких гор Криворивне, где сегодня сохранился его музей.

Но сам дом украинского деятеля, к сожалению, также был уничтожен советской властью. И наиболее выдающимся деятелем карпатских полонин стал поляк Станислав Винценз.

«Чего эти люди ехали сюда? Они видели здесь прекрасную природу и, самое главное, они видели здесь прекрасных людей - искренних и неповторимых гуцулов, для которых главными были не материальные, а духовные ценности. И потому Станислав Винценз родился в этом селе, вырос здесь, а потом построил дом в соседнем селе. И всегда считал, что главным трудом его жизни является трехтомник «На высокой полонине», из которого мы перевели на украинский только первый том. А это, между прочим, единственный украинский эпос», - рассказал Княжицкий.

Музей планируют открыть в Криворивне в бывшем здании общежития, которое принадлежит «Укравтодору». Станислав Винценз родился и долгое время проживал в селах настоящего Верховинского района Прикарпатья. Его самое известное произведение – трехтомник «На высокой полонине», где собран огромный этнографический материал, показаны быт, нравы, духовную культуру гуцулов.

«Потому что Винценз был настоящим гуманистом. Таким, у которого нужно учиться большинства политиков современности. Потому что, будучи поляком, имея и французское и румынское корни, он, безусловно, очень любил польскую культуру, был деятелем польской культуры, журналистом, работал в Польском правительстве какое-то время. Но книгу написал об украинцах, которых любил безмерно», - отметил Княжицкий.

Как сообщал УНИАН, мероприятие проходит в рамках первого международного Форума Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia». Участники конференции будут говорить, среди прочего, о конституционную демократию, экономические модели развития сельского хозяйства в горных районах, туризм как фактор развития экономики Карпатского региона и инфраструктурные проекты. В течение конференции состоится 11 панельных дискуссий, круглые столы и мастер-классы, спикерами которых станут более 50 представителей украинского и европейского сообщества политиков, интеллектуалов, дипломатов, общественных и культурных деятелей. В частности, в конференции примут участие министры, парламентарии, руководители региона и иностранные чиновники из Польши, Румынии, Литвы, и тому подобное. Среди приглашенных спикеров вице-премьер-министр Павел Розенко, председатель Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук, заместитель Министра регионального развития Вячеслав Негода, председатель Львовского областного совета Александр Ганущин и другие.