В Украине запретили рекламу на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО

В то же время размещение рекламы в буферных зонах объектов всемирного наследия, то есть на определенной территории вблизи такого объекта, осуществляется на основании разрешений правительства.

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «Об охране культурного наследия» по сохранению памятников культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО» (№ 1553).

Как передает корреспондент УНИАН, закон поддержали 232 народных депутата.

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Данным законом запрещается размещение рекламы на объектах всемирного наследия.

Размещение рекламы в буферных зонах объектов всемирного наследия, то есть на определенной территории вблизи от объекта, осуществляется на основании разрешений правительства.

Законом предусмотрено, что в целях обеспечения сохранности выдающейся универсальной ценности объектов всемирного наследия вокруг них устанавливаются буферные зоны, об утверждении которых центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере охраны культурного наследия, в установленном порядке информирует Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Границы и режимы использования буферных зон объектов всемирного наследия определяются соответствующей научно-проектной документацией и утверждаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны культурного наследия.

Согласно закону, проведению градостроительных, архитектурных и ландшафтных преобразований, мелиоративных, дорожных, земляных работ на объекте всемирного наследия, его территории, в буферной зоне предшествует информирование Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом отмечается, что рекомендации Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО по проектам градостроительных, архитектурных и ландшафтных преобразований, мелиоративным, дорожным, земляным работам на объекте всемирного наследия, его территории, в буферной зоне являются обязательными для выполнения при проведении таких работ.

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Согласно закону, управление объектом всемирного наследия обеспечивает орган управления, созданный или определенный центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны культурного наследия, в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. При этом управление объектом всемирного наследия осуществляется на основе плана управления, который утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны культурного наследия.

В заключительных и переходных положениях закона определено, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу.

В течение шести месяцев со дня вступления в силу этого закона надо создать или определить органы управления объектами всемирного наследия.

На объектах всемирного наследия, по которым не утверждены планы управления и буферные зоны до дня вступления в силу данного закона, планы управления и буферные зоны утверждаются в течение года со дня вступления в силу данного закона.

Справка УНИАН. В список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине внесены: собор святой Софии и прилегающие монашеские здания, Киево-Печерская лавра; ансамбль исторического центра Львова; буковые пралеса Карпат; древний город Херсонес Таврический; деревянные церкви Карпатского региона Польши и Украины; резиденция митрополитов Буковины и Далмации и объекты геодезической дуги Струве.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области инициировали внесение Аккерманской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.