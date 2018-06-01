В Барселоне с 1 июня ужесточили условия сдачи квартир туристам через Airbnb

Кроме того, теперь сервис Airbnb обязан предоставлять органам власти Каталонии доступ к данным пользователей, чтобы отслеживать арендодателей, которые сдают квартиры без туристической лицензии.

В одном из самых популярных в мире туристических городов, испанской Барселоне, с 1 июня 2018 года начинают действовать новые правила сдачи квартир туристам через популярную платформу Airbnb.

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Как сообщает eldiario.es, теперь пользователи Airbnb, которые хотят сдавать свои квартиры через эту платформу в Каталонии, должны дать свое согласие на передачу их персональных данных местным и региональным органам власти. Таким образом власти намерены отслеживать тех арендодателей, которые сдают квартире нелегально и без уплаты соответствующей туристической лицензии.

При этом отмечается, что еще на прошлой неделе городские власти Барселоны направили Airbnb предписание снять с сайта более 2,5 тысяч предложений по аренде квартир, которые не имеют необходимой туристической лицензии.

Примечательно, что новшество затрагивает и уже забронированные до 1 июня квартиры. Так, многие туристы, которые ранее запланировали свой летний отдых в Барселоне и уже забронировали жилье через Airbnb, теперь получают сообщения от арендодателей, что те не смогут их принять в своей квартире. Однако учитывая популярность Барселоны, теперь всем этим людям будет довольно сложно найти для себя новое подходящее жилье.

Как сообщал УНИАН.Туризм, еще в начале 2017 года городской совет Барселоны утвердил новый план размещения туристов, направленный на сокращение туристического потока в центре города. Среди прочего, в центре города запретили строительство новых отелей. Кроме того, власти запретили выдавать новые лицензии на размещение туристов в гостиницах, хостелах и апартаментах.