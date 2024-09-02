Даже имея многолетний опыт заграничных путешествий, к первой совместной поездке стоит отнестись максимально ответственно.

Хотя некоторые люди находят немало преимуществ в путешествиях в одиночестве, для большинства туристические поездки имеют смысл только в компании. Однако путешествие может оставить неприятные воспоминания, если допустить определенные ошибки.

Если вы едете на отдых со своим партнером впервые, стоит придерживаться нескольких предохранителей. Тем более, если ваши отношения начались недавно, и вы ещё продолжаете познавать характер, привычки и предпочтения друг друга, пишет онлайн-журнал Condé Nast Traveler UK.

Сделайте первую поездку короткой

Нет ничего хуже, чем поехать в длительный отпуск с кем-то и обнаружить, что вы не так хорошо подходите друг другу, как вам сначала показалось.

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Каким бы романтичным ни казалось далекое путешествие на другой конец света, "выяснить, что все может быть не таким розовым, как вы думали, посреди месячного путешествия через Амазонку было бы катастрофой", - советует Сара Баннерман, исполняющая обязанности коммерческого редактора журнала.

Гораздо разумнее забронировать короткое и приятное путешествие на 2-3 дня, чтобы убедиться, что вы хорошо ладите с партнером не только в собственной квартире и ближайшем к ней кафе.

Ограничьте бюджет

Деньги - это всегда сложная тема. Поскольку маловероятно, что вы оба имеете одинаковую зарплату, безусловно, стоит убедиться, что у вас одинаковые ожидания от поездки в плане расходов. Никто из вас не хочет разочаровываться или волноваться о своем банковском балансе, пытаясь сосредоточиться на другом человеке.

Кроме того, установление бюджета является отличным тестом для того, чтобы увидеть, насколько хорошо вы согласованы и как сотрудничаете финансово, независимо от того, находитесь ли вы за границей или дома.

Обсудите, чего вы хотите от отпуска

Люди отдыхают по-разному. Кому-то интересно походить по музеям, другой предпочитает всю неделю провести на пляже. Важно поговорить о том, чего вы действительно ищете в отпуске. Это поможет вам определиться с пунктом назначения, размещением, запланированными мероприятиями и т.д.

"Я не предлагаю вам планировать полный маршрут, но вы же не хотите приземлиться в каком-то экзотическом месте и обнаружить, что ваша идея отпуска - это чтение у бассейна, а ваш партнер хочет пойти на вулкан", - говорит Сара Джеймс, заместитель цифрового редактора Condé Nast Traveler UK.

Будьте открытым к новому

Хотя ваши с партнером представления об оптимальном отпуске могут отличаться, всегда стоит быть готовым немного расширить свой кругозор, чтобы учесть интересы вашего партнера. Никогда не знаешь, возможно, ты найдешь новое любимое хобби.

"Я никогда не занималась спортом, но мой партнер любит его. Хотя я никогда не захочу совершить трехдневную поездку на велосипеде или провести день на поле для гольфа, мы обнаружили, что вместе посещать живые игры - это то, что нам обоим действительно нравится", - говорит Сара Джеймс.

Распределите обязанности

Когда у вас будет лучшее представление о типе путешествия, в которое вы оба хотите поехать, вы можете начать его планировать. Лучший способ сделать это - заранее распределить обязанности. Нет ничего хуже, чем ситуация, когда один человек решает все организационные вопросы и начинает ненавидеть это путешествие еще до его начала.

"Поделите бремя. Не берите на себя всю ответственность за планирование или не позволяйте это делать своему партнеру", - советует Эбби Малбон, глобальный менеджер по развитию аудитории Condé Nast Traveler UK.

Проверьте приемлемость снятого помещения

"В современных отелях растет тенденция делать полностью стеклянные ванные комнаты, включая туалеты, что может быть слишком рано для первого совместного путешествия. Уточните в своем отеле, что забронированный номер обеспечивает определенную приватность", - говорит Лорен Бервилл, коммерческий редактор издания.

Будьте организованным

Какой бы романтичной ни была спонтанность, она может серьезно убить атмосферу, если партнеру она не покажется чем-то веселым. Поэтому первую совместную поездку надо готовить максимально тщательно.

Какая-то мелкая ошибка, которая может быть неважной во время совместного путешествия со старым другом - как вот забытые дома таблетки от тошноты, или кабель зарядки для телефона - могут действительно стать стартовой точкой для испорченных отношений с новым партнером.

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