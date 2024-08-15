Из-за летнего наплыва туристов жителям Майорке все сложнее найти места на местных пляжах.

Этим летом жители популярного испанского острова Майорка объявили настоящую войну туристам, которые, по мнению местных, выживают их из домов и портят им привычную жизнь.

Тем временем, британец Леон Бекенхэм, более 10 лет живущий на Майорке, в своем блоге для британской газеты The i рассказал, как на острове найти уютные уголки без толп.

"Как житель острова, как только начинается летнее безумие, вы знаете, какие туристические места лучше обходить стороной – многие вообще решают покинуть остров", – констатирует он.

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При этом Леон отмечает, что если раньше местные жители могли полагаться на менее известные места вдали от курортов, чтобы избежать летних толп, то сейчас многие туристы также хотят найти эти скрытые от толпы жемчужины. Подливают масло в огонь и социальные сети.

А потому такие уютные скрытые места теперь гораздо более ревностно охраняются местными жителями – порой о них не говорят даже друзьям.

"По-настоящему секретные места слишком драгоценны, чтобы делиться ими, даже устно", – шутит Леон.

Еще одна летняя стратегия местных, по его словам, "переиграть толпу на пляже".

"Раньше прибытие пораньше гарантировало первоклассный участок прибрежной недвижимости в популярной бухте. Этим летом после 10 утра вам повезет, если вы найдете парковочное место, не говоря уже о месте, где положить полотенце. Я научился следовать примеру многих местных жителей: отправляйтесь на пляж ближе к вечеру, когда большинство туристов уезжают, спадает сильная летняя жара, и у вас еще есть несколько часов до заката", – говорит Леон.

При этом он указал на интересную тенденцию: на крупных популярных пляжах гораздо легче найти свободное место, чем на небольших менее известных участках.

"В то время как красивые, окруженные скалами бухты быстро заполняются, длинные широкие заливы, которые обычно выстилают туристические курорты, означают, что вы всегда можете найти место на песке. Это просто не будет достойно поста в социальных сетях", – поясняет он.

Как сообщал УНИАН, ранее житель Мадрида назвал 10 негласных правил для туристов, приезжающих в Испанию.

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