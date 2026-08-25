Можно ли бюджетно посетить Гавайи: ответ экспертов

Стоимоть отдыха на Гавайях сильно зависит от сезонного фактора.

Американские острова Гавайи, с их невероятной природой и уникальными традициями, являются мечтой многих туристов. Однако также за ними закрепилась репутация слишком дорогого места для отдыха.

Тем не менее, эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet уверяют, что сэкономить на гавайском отпуске можно, если правильно выбрать время для поездки.

По их словам, Гавайи хороши тем, что там по сути нет плохого сезона с точки зрения погоды – благодаря круглогодичному солнечному свету, умеренным температурам и практически полному отсутствию сезонных изменений.

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Однако на стоимость отдыха на Гавайях сильно влияет их загруженность – некоторые месяцы пользуются гараздо большей популярностью и, соответственно, поэтому они дороже.

Дело в том, что большинство туристов приезжают на острова во время школьных каникул, поэтому лето, середина весны и зима – самые загруженные периоды. В эти пиковые периоды цены на авиабилеты, отели и аренду автомобилей самые высокие.

Более низкие цены можно найти в начале и конце весны и осенью. Например, номер на двоих в отеле Sheraton Waikīkī Beach Resort на Оаху может стоить всего 377 долларов США за ночь в начале ноября, но к концу декабря цена взлетает до 992 долларов США.

Отдых на Гавайях

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стало известно об открытии для туристов гавайского острова Ниихау, который более 100 лет был закрыт для чужаков.

Одновременно власти Гавайев распорядились демонтировать популярную достопримечательность на острове Оаху – лестницу Хайку, также известную как "Лестница в небеса", ведущую на вершину живописной горы, с которой открываются потрясающие виды.

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