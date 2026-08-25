Вышел трейлер комедии 'Братья' с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном в роли самих себя (видео)

Премьера сериала запланирована на 23 сентября 2026 года.

Стриминговый сервис Apple TV показал трейлер комедийного сериала "Братья" (Brothers), в котором голливудские актеры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон играют выдуманные версии себя.

По сюжету, многолетняя дружба актеров, среди прочего снимавшихся вместе в первом сезоне сериала "Настоящий детектив" (2014), подвергается серьезному испытанию, когда они решают жить вместе со своими семьями на техасском ранчо Макконахи после того, как свадьба дочери Харрельсона срывается. На ранчо Макконахи и Харрельсон раскрывают семейную тайну: оказывается, они братья.

Премьера сериала запланирована на 23 сентября 2026 года.

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Первый сезон будет насчитывать восемь епизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Отметим, что в основу сюжета сериала легла теория, которую выссказали сами Макконахи и Харрельсон в 2023 году, якобы они могут быть братьями.

Тогда Макконахи рассказал, что они с Харрельсоном дружат уже много лет. Однажды во время совместного семейного отдыха в Греции мать Макконахи заявила, что знала отца Харрельсона примерно в тот момент, когда тот был зачат. При этом женщина сделала особый акцент на слове "знала", из-за чего все вокруг поняли, на что она могла намекать на интимную связь.

Впрочем, актеры так и не сделали ДНК-тесты, чтобы проверить эту теорию.

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