Россия создала дрон с дальностью полета 80 км, способный 'полностью уничтожить здание'

Технические характеристики позволяют дрону перевозить противотанковую мину.

Российский "Уралдронзавод" разработал БПЛА самолетного типа "Упырь-К", дальность применения которого составляет до 80 км (некоторые российские СМИ пишут о 50 км), а масса боевой части достигает 12 кг. Об этом сообщают прокремлевские СМИ.

Дрон продемонстрировали на оборонной выставке, которая проходит в рамках форума "Патриоты России" в Тюмени.

"Основное отличие "Упыря-К" - это дальность применения, которая на данный момент уже подтверждена и составляет около 80 км от места запуска. Кроме того, отличительной чертой является подтвержденная масса переносимой боевой части - 12 килограммов. Это довольно значительный вес: можно переносить мину ТМ, что расширяет зону поражения и позволяет полностью уничтожать здания", - цитирует ТАСС представителя российского ОПК.

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Россияне несколько преувеличивают возможности "Упыря-К". 12-килограммовая боевая часть может повредить или даже обрушить небольшое здание, но этого, вероятно, не хватит для полного уничтожения большого многоэтажного дома.

Как бы то ни было, новинка потенциально представляет большую угрозу для защитников Украины, ведь "Упир-К" значительно мощнее многих своих предшественников. Для сравнения: боевая часть "Ланцета" весит от 1 до 3 кг в зависимости от модификации. В некоторых версиях она может достигать 5 кг, но это всё равно значительно меньше, чем у нового дрона.

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Недавно россияне сообщили о разработке дрона-перехватчика "Малыш", который уже передали подразделениям беспилотных систем.

По имеющимся данным, дрон имеет самолетообразную компоновку с прямоугольным крылом. На аппарате установлены два электродвигателя, оснащенные тянущими винтами. Хвостовая часть выполнена по классической схеме - с вертикальным килем и горизонтальным стабилизатором.

Сообщалось также, что российские подразделения получили на вооружение новый скоростной зенитный дрон "Астра-ПВО". Беспилотник предназначен для перехвата воздушных целей, при этом разработчики предусмотрели и его ударную модификацию.

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