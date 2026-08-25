Apple представила прощальный гаджет эпохи Тима Кука (видео)

Компания не стала дожидаться сентябрьской презентации объявила о выпуске нового поколения Mac mini и Mac Studio.

Apple без отдельного мероприятия представила новое поколение Mac mini на чипсетах M5 Pro и M6. Это первое обновление настольного компьютера с 2024 года, а также последний продукт, выпущенный при Тиме Куке, пишет Gizmodo.

Новый Mac mini сохранил знакомый компактный дизайн, а объем оперативной памяти в базовой конфигурации теперь составляет 16 ГБ. Для хранения данных предусмотрен SSD на 256 ГБ. При этом стартовая цена выросла до $900 – на $100 больше, чем у предыдущей версии.

Главным изменением стал процессор M6 – первый чип Apple, сделанный по 2-нм техпроцессу. Он включает два суперядра, четыре производительных и 6 энергоэффективных. Компания делает акцент не только на скорости, но и на повышенной энергоэффетивности по сравнению с 3-нм поколением.

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По заявлению Apple, многопоточная производительность M6 примерно в 1,2 раза выше, чем у M5. Еще заметнее изменения в графике: 12-ядерный GPU оснащен нейронными ускорителями в каждом ядре, что обеспечивает в два раза более высокую скорость графики по сравнению с Mac mini с Apple M4.

Apple также предлагает Mac mini на базе M5 Pro. В нем используется 18-ядерный GPU, который рассчитан на более тяжелые графические и ИИ-задачи Обе модели комплектуются Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 2,5-гигабитным Ethernet.

Новинка доступна для предварительного заказа на сайте Apple, но продажи начнутся 22 сентября. Базовая версия на М6 с 16/256 ГБ стартует от $900, а Mac mini на М5 Pro с 24/512 ГБ – от $1700

Вместе с этим Apple официально анонсировала процессоры M6 и M5 Ultra, а также Mac Studio на базе M5 Max и M5 Ultra. Последний называют самым мощным чипсетом в истории компании: в максимальной конфигурации он получил 80 ядер графики, 36 ядер процессора и до 512 ГБ объединенной памяти.

Apple заявляет о приросте графической мощности на 40% по сравнению с M3 Ultra и до 4,5 раза более высокую скорость вычислений в задачах с ИИ. Цены на Mac Studio с M5 Max стартуют от $2500, а за M5 Ultra придется заплатить $5500.

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет должность главы Apple после более 15 лет руководства компанией – его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Будущий глава, комментируя грядущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова "изменить мир".

Презентация новых iPhone пройдет 9 сентября – по слухам, Apple впервые за много лет откажется от одновременного запуска всех основных моделей и не будет выпускать базовый iPhone 18 до весны 2027. Вместе с Pro-моделями iPhone 18 ожидается релиз первого складного смартфона iPhone Ultra.

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