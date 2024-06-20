Особенно часто жалуются пассажиры Ryanair.

Многие авиакомпании, особенно бюджетные, известны своей строгой политикой по поводу допустимой нормы бесплатного провоза багажа. Особенно прилирчивы они к пассажирам в пик сезона летних отпусков.

Как пишет The Sun, в последнее время в соцсетях все чаще можно увидеть жалобы от туристов, с которых авиакомпании взяли дополнительную плату за багаж, хотя его размер якобы не превышал разрешенных габаритов. Особенно часто страдают пассажиры ирландского лоукостера Ryanair.

Например, на днях одна пассажирка рассказала, что ее заставили доплатить 70 фунтов стерлингов (почти 90 долларов) за рейс Ryanair, потому что ее ручная кладь оказалась "слишком глубокой" при проверки размера багажа.

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"Мне сказали, что мой чемодан (купленный потому, что в описании к нему было заявлено, что он соответствует габаритным требованиям к верхнему шкафчику самолета) слишком глубок", – пожаловалась туристка в соцсети Х, сопроводив пост фото, на котором видно, что ее чемодан выпирает всего на пару сантиметров.

И это далеко не единичный случай, когда пассажиров просят заплатить за багаж, поскольку он признан слишком габаритным для требований авиакомпании.

Как избежать переплаты за багаж

В свою очередь эксперты призывают туристов заранее перепроверять с помощью мерной ленты, соответствует ли их багаж требованиям авиакомпаний. При этом стоит учитывать, что эти нормы могут отличаться у разных авиакомпании, а потому несмотря на то, что компании по продаже чемоданов могут рекламировать их как соответствующие требованиям для верхних шкафчиков, это может быть не так.

Например, сумка, подходящая для рейса British Airways, может оказаться слишком большой для Ryanair, даже если разница составляет всего несколько сантиметров.

Как правильно измерить свой багаж

Чемоданы с колесами следует измерять сверху вниз, включая колеса.

Также следует обязательно измерить глубину своего чемодана, поскольку об этом часто забывают.

Лучше заложить к своим размерам доволнительные сантиметр-два, чтобы перестраховаться.

Покупая чемодан в магазине, стоит взять с собой измерительную ленту, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям.

Если вы путешествуете с рюкзаком или мягкой сумкой, которая помещается под сиденьем самолета, также лучше взять с собой мерную ленту в дорогу, чтобы перед обратным рейсом нагруженный сувенирами багаж не превысил норму.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам объяснили, можно ли проносить свою еду в аэропорт в ручной клади.

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