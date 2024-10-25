Незнание языка страны, в которую вы едете на отдых, может как привести к курьезным ситуациям при заказе еды, так и к более серьезным последствиям.
Опытный путешественник Марк Уолтерс, рассказывающий о своих путешествиях по миру на своем YouTube-канале Wolters World с более чем миллионом подписчиков, назвал девять слов, которые следует выучить на языке той страны, которую вы посещаете – иногда они даже могут спасти жизнь.
По словам Марка, совершенно не обязательно знать в совершенстве язык, чтобы поладить с местными жителями. В первую очередь туристам следует выучить вежливые слова.
"Вежливые слова поднимают людям настроение. Так чтот "Пожалуйста" и "Спасибо" – это два слова, которые вам всегда стоит знать", – говорит путешественник.
Не менее важным, по его мнению, является знание слов "Да" и "Нет". Это работает гораздо лучше, чем кивки головой, поскольку в разных страна это может означать совершенно разные вещи.
Также Уолтерс отмечает, что нужно обязательно выйчить такие слова, как "Здравствуйте" и "До свиданья".
"Во многих местах, где вы говорите "Здравствуйте", это не просто приветствие с тем, кого вы встречаете. Это также то, что вы говорите, когда заходите в магазин или ресторан... Это также хороший способ начать разговор и выразить уважение", – пояснил он.
Кроме того, по его словам, важно знать, как сказать такие слова, как "Помогите", "Туалет" и "Где находится?".
Как сообщал УНИАН, ранее в Португалии русскоязычного туриста арестовали из-за досадной языковой ошибки – мужчину приняли за террориста.
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